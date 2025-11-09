CC OO denuncia «el grave deterioro» del centro de salud de Cistierna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CC OO de León denuncia el «lamentable estado del Centro de Salud de Cistierna, donde las instalaciones presentan graves deficiencias estructurales y de mantenimiento que afectan directamente a la calidad de la atención sanitaria y a la seguridad de trabajadores y usuarios». El sindicato critica lo que considera «una situación de abandono inaceptable: escalones y felpudos deteriorados que provocan caídas, tejas desprendidas, azulejos sujetos con cinta adhesiva, paredes descascaradas y una habitación médica con goteras, humedad y olor a moho. Estas condiciones incumplen los estándares mínimos de salubridad y ponen en peligro la salud de todos».

«No se puede garantizar una atención sanitaria digna en un entorno insalubre. Ni los profesionales merecen trabajar en estas condiciones, ni los pacientes ser atendidos así», ha declarado Dulcinea Álvarez, coordinadora de FSS-CC OO León. El sindicato exige a la Gerencia de Atención Primaria de León y al Sacyl «que actúen de inmediato para solucionar estas deficiencias».