La piscina de Astorga recibe a los usuarios con nuevas reformas desde el lunes

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Astorga informa de que el próximo lunes finalizarán las actuaciones de mejora en la piscina municipal, una de las instalaciones más utilizadas por los vecinos y que «durante demasiado tiempo sufrió una falta de mantenimiento evidente por parte de anteriores responsables», según señala el consistorio, quien añade que «ese día, todas las zonas mejoradas estarán ya en pleno funcionamiento». Desde el ayuntamiento explican que «hace un tiempo se instaló una nueva silla eléctrica para personas con discapacidad, una mejora imprescindible que nunca debió haberse pospuesto. Su coste fue de 9.020 euros, una inversión que demuestra que cuando se quiere, se puede actuar en favor de la accesibilidad y la igualdad».

Durante las últimas semanas se ha renovado por completo el suelo de los vestuarios. Al retirar el pavimento antiguo aparecieron múltiples capas, parches y pegotes acumulados con el paso de los años, «una prueba más del abandono y la falta de rigor con la que se habían gestionado estas instalaciones. Esta mejora ha supuesto una inversión de 6.588,45 euros», apuntan fuentes municipales. A ese importe hay que sumar la adquisición de nuevos cloradores para la piscina, con un coste de 11.969,32 euros, «garantizando así un tratamiento del agua eficiente, seguro y acorde a lo que cualquier instalación pública debería ofrecer». Se trata, para el consistorio, de «actuaciones eran urgentes e imprescindibles para recuperar la calidad y seguridad de uno de los espacios más frecuentados del municipio».