La Reserva de la Biosfera de Laciana elabora un nuevo plan de gestión

La Reserva de la Biosfera de Laciana aprobó, con la representación de diez entidades de la comarca, un nuevo plan de gestión para el periodo 2025-2030, tras el informe elaborado por el Consejo Científico del Comité Español del Programa Hombre & Biosfera (MAB), que otorgaba, por unanimidad, una valoración «desfavorable» al cumplimiento de los requisitos y criterios contemplados en el mismo.

Según se explica dentro de este plan, en el anterior programa no se incluía una estructura operativa clara ni se contemplaba mecanismos de evaluación y seguimiento, lo que «dificultaba su implementación y el análisis del grado de cumplimiento de sus objetivos", mientras que en este nuevo se incorpora un enfoque más estratégico y dinámico, alineado con los principios del Programa MaB de la Unesco, y tiene como objetivo principal garantizar una gestión coherente, participativa y orientada a resultados, acorde con «los retos sociales, económicos y ambientales que afronta hoy el Valle de Laciana» destacan.

En este sentido, este nuevo plan se ha elaborado adaptando el índice y las recomendaciones de la Guía IberoMaB a las características y condicionantes normativos, institucionales y sociales de este territorio. Además, se alinea no solo con el Plan de Acción de Lima (2016-2025), vigente hasta la fecha de su aprobación, sino también con las prioridades establecidas en el borrador del Plan de Acción de Hangzhou (2025-2035), que orientará la Red Mundial de Reservas de la Biosfera durante la próxima década.

En este nuevo plan se destacan tareas simultáneas como la creación y puesta en marcha del Consejo de Participación, la captación y gestión de subvenciones, el desarrollo y ejecución de proyectos, el establecimiento de convenios de colaboración y la participación activa en redes de la Reserva de la Biosfera a nivel nacional, regional y temático.