El festival de exaltación del fisuelo de Laciana ya tiene cartel y es de Abel Díaz

El ganador del concurso de cartel del Festival de Exaltación del Fisuelo «Santa Bárbara 2025» es el lacianiego Abel Diaz, conocido en la zona por ser restaurador de la comarca durante años y que desde hace más de un año sus pasos se dirigieron hacia la pintura.

Su obra ha sido la elegida entre un total de siete, las cuales todas ellas presentaban la temática de la minería mezclada con uno de los dulces más tipicos de la zona, el frisuelo.

Según explicaba Abel Diaz esta obra está enmarcada en el contexto simbólico y emocional de la comarca de Laciana, «constituye una composición de fuerte carga identitaria y poética». A través de un estilo colorista y geométrico, en la que el autor entreteje los elementos que definen la memoria colectiva y el presente transformado de un territorio profundamente marcado por la minería y la resiliencia cultural.

El artista la define como una alegoría contemporánea de Laciana, «un territorio donde la minería se transforma en arte, la pérdida en homenaje, y la identidad en un canto compartido entre la montaña, los pájaros y la memoria viva del carbón».

El premiado recibirá, en esta cuarta edición, dos entradas para el festival y un premio económico por importe de 200 euros.