Villamanín, Fresno de la Vega, Crémenes y Sancedo tendrán gimnasios portátiles

Cuatro municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes contarán con contenedores o espacios similares con material de ejercicio físico con el fin de combatir el sedentarismo en el ámbito rural. Villamanín, Crémenes, Sancedo y Fresno de la Vega son los beneficiarios de la resolución que ha publicado este lunes el boletín oficial de la comunidad, Bocyl. Junto a los cuatro leoneses, otros 16 municipios del resto de la Comunidad contarán con estos equipamientos deportivos portátiles, que han costado en toral 600.000 euros. En concreto, son cuatro municipios de Ávila, León y Valladolid, tres de Salamanca, dos de Burgos y Zamora y uno de Segovia.

Según señala la Junta en un comunicado, el proyecto busca evitar el sedentarismo en el ámbito rural, impulsando condiciones que hagan más atractivo la residencia y la permanencia en zonas despobladas, se promueve el suministro y la instalación de estos centros de actividad física portátiles con material de ejercicio físico propio. Estos contenedores portátiles serán entregados a esas entidades locales beneficiarias y han sido financiados con Fondos Europeos Next Generation-EU. La Junta explica que para el desarrollo de actividades en torno a los equipamientos y la necesidad de que los mismos estén vinculados a rutas y circuitos saludables promovidos por los municipios beneficiarios de la subvención impulsarán su actividad económica con la posible contratación de monitores deportivos y con la instalación de empresas que presten servicios deportivos en los mismos.