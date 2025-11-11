Dos heridos tras una colisión frontal en Santovenia de la Vandoncina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas, aunque en principio no de gravedad, en un accidente que ha tenido lugar en la mañana de este martes en la carretera LE-5523, concretamente a un kilómetro de Santovenia de la Valdoncina en dirección a Antimio.

El suceso, una colisión frontal, se produjo a las 7.38 horas, según informa el servicio de Emergencias 112, que a su vez dio aviso al Sacyl y a Tráfico.

Los heridos son dos hombres de 40 y 49 años.

Quejas vecinales

Vecinos de Villanueva del Carnero han manifestado su malestar por el mal estado de la carretera que une Santovenia de la Valdoncina y Antimio en el que se ha producido un accidente de tráfico este martes. Asegura que "el problema viene desde hace dos años" y que "la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina puso notas informativas de que iba a reparar dicha carretera y a día de hoy no sabemos absolutamente nada".

Señalan los vecinos que se trata de una vía "muy peligrosa, ya que la gente conduce muy deprisa y, al ser la carretera tan estrecha, se producen accidentes continuamente", por lo que exigen "la reparación y el ensanchamiento de dicha carretera ya".