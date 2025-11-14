La Montaña Central se fortalece con dos proyectos estratégicos para su desarrollo

La Montaña Central leonesa avanza con dos proyectos de envergadura que favorecerán la vertebración de la comarca. Se trata, por un lado, de la urbanización del polígono industrial El Crispín en La Robla y de la próxima construcción de una glorieta en el acceso a Villamanín, en la carretera N-630. Ambas actuaciones, promovidas por los ayuntamientos respectivos con el respaldo de las administraciones autonómica y estatal, suponen una clara apuesta por la modernización de las infraestructuras, la creación de empleo y la mejora de la seguridad vial en una zona estratégica de la provincia.

El Ayuntamiento de La Robla continúa avanzando en la ejecución de las obras de urbanización del polígono industrial El Crispín, iniciadas en julio con una inversión total de 2,96 millones de euros, cofinanciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto de Transición Justa, y la Junta de Castilla y León.

Estos días se acomete una de las fases más complejas y visibles del proyecto, la colocación de las siete vigas prefabricadas del nuevo puente sobre el río Bernesga, una estructura de 42 metros de luz, un solo vano y losa de hormigón armado. Cada viga, de 65 toneladas, está siendo instalada mediante una grúa de 1.200 toneladas en una operación de alta precisión técnica. Esta infraestructura conectará directamente el polígono con la carretera LE-4514, mejorando notablemente la accesibilidad y garantizando la seguridad del tránsito de vehículos pesados.

El alcalde de La Robla, Santiago Dorado, asegura que «la ejecución del nuevo puente y la urbanización de la primera fase del polígono El Crispín consolidan el inicio del desarrollo industrial que La Robla necesita. Este proyecto, junto al rediseño de glorietas y viales interiores, refuerza nuestra apuesta por la actividad económica, la generación de empleo y la atracción de empresas que apuesten por la sostenibilidad».

El proyecto contempla también la construcción de dos rotondas para ordenar el tráfico, un vial de acceso desde la LE-4514 y un vial interior que facilitará la movilidad interna del área industrial.

A escasos kilómetros, Villamanín ve por fin encarrilada una de sus reivindicaciones más antiguas, la mejora del acceso a la localidad y la construcción de una glorieta en la intersección de la carretera N-630 con la LE-3505, que da entrada a Villamanín, Ventosilla, Rodiezmo y otras poblaciones del entorno.

Con fecha 16 de octubre de 2025, la Unidad de Carreteras de León registró la documentación remitida por la Junta de Castilla y León en relación con la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Villamanín. Fruto de esas gestiones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, aprobó el 27 de enero de 2025 la orden de estudio del Proyecto de Construcción (clave 33-LE-1035) denominado «Vías de servicio para la reordenación de accesos en la carretera N-630, P.K. 99+100, término municipal de Villamanín».

La rotonda viene a solucionar los problemas de tráfico en la N-630.Virginia Moran

El proyecto contempla la ejecución de una glorieta que sustituirá el actual cruce en T, mejorando la seguridad vial en un punto que acumula un importante historial de accidentes y que soporta un notable volumen de tráfico, especialmente en épocas turísticas o con condiciones meteorológicas adversas.

El alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales, celebra el inicio de este proyecto como «una excelente noticia para la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos».

«Esta glorieta es una demanda histórica que por fin ha sido escuchada. El actual cruce es un punto negro, peligroso tanto en verano, por el tráfico intenso, como en invierno, cuando la nieve y la falta de iluminación agravan el riesgo. Esta actuación viene a resolver un problema de décadas y a sustituir un proyecto anterior que se descartó por su elevado coste», explicó el regidor.