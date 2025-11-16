El nuevo Plan del Duero frena los regadíos y fija una demanda estable hasta el 2039

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero 2028-2033 entra a finales de mes en su fase de elaboración sobre la base de los documentos iniciales y las alegaciones recibidas. Estos análisis preliminares apuntan a una reducción muy significativa en las actuaciones previstas en regadíos respecto al ciclo actual. Según el estudio económico, el plan contempla 18.962 nuevas hectáreas regables y 24.955 hectáreas modernizadas, muy por debajo de las 27.203 y 96.543 del periodo vigente.

Aun así, la suma de las actuaciones de ambos ciclos —44.000 nuevas hectáreas y cerca de 120.000 modernizadas— permitirá, según el informe, «estabilizar» la demanda del regadío en torno a 3.251 hectómetros cúbicos anuales, apenas un 0,6 % más que en la etapa anterior. El documento incide además en que, con estas previsiones, no están contempladas nuevas expansiones de regadío para 2039. El ahorro derivado de la modernización sería también muy inferior: 138 hm³ en el ciclo actual frente a solo 30,79 hm³ en el próximo.

Los documentos iniciales —que sirven de base para el Esquema de Temas Importantes (ETI)— dibujan un escenario de población estabilizada en 2033 y 2039, donde un saldo migratorio positivo compensaría la caída del crecimiento natural. Sin embargo, no prevén una reducción real de la despoblación rural: la población se concentraría cada vez más en grandes núcleos urbanos.

Esto tendría un efecto directo en el uso urbano del agua. Los grandes municipios presentan dotaciones unitarias más bajas y, además, en los últimos treinta años se ha observado un descenso sostenido del consumo por habitante. Por ello, el informe estima que el uso urbano de agua seguirá reduciéndose, manteniéndose en torno a 250 hm³ anuales para 2039.

El documento destaca que la integración de políticas públicas será clave, especialmente en materia agraria. Subraya que la eco-condicionalidad de la PAC será fundamental para reducir la presión por nutrientes sobre los ecosistemas y avanzar hacia un uso del agua compatible con los objetivos ambientales.

En cuanto a la demanda industrial, se prevé un incremento del 18 % hasta 2039, alcanzando unos ocho hectómetros cúbicos al año. También anticipa un crecimiento del sector del hidrógeno verde, mientras que la demanda vinculada a la construcción permanecerá estable.

Sobre la recuperación de costes, el plan establece que el sistema superará el 65 % si se incluyen los costes ambientales y se aproximará al 95 % en los financieros. En conjunto, la recuperación global alcanzaría el 67 %, una mejora notable respecto al 59 % del ciclo actual gracias al canon hidroeléctrico.

En usos concretos, el grado de recuperación sería del 55 % en urbano y agrario; del 83 % en el sector agrario solo en términos financieros; del 95 % en la industria; y del 200 % en el uso hidroeléctrico por los ingresos originados por los cánones estatal y autonómico.

La fase inicial del plan recibió 21 escritos de alegaciones, que afectan a 140 cuestiones. Un tercio proceden de administraciones públicas, otro tercio del sector del regadío, una quinta parte del ámbito energético y el resto de organizaciones profesionales, empresariales y ecologistas.

La CHD recuerda que estas proyecciones —especialmente las relativas a demandas de agua— se actualizarán en la siguiente fase del plan, incorporando datos normativos y económicos más recientes, incluida la nueva PAC y las metas de energías renovables para 2030. Además, los cálculos económicos se revisarán con cifras de 2024. El documento definitivo saldrá a información pública en el tercer trimestre de 2026.