Fallece un montañero leonés que hacía una ruta en Asturias

Un hombre de 45 años residente en la provincia de León ha fallecido este domingo al caer pendiente abajo unos 300 o 400 metros mientras hacía una ruta por la zona de la sierra de Gradura, frente al sector de escalada del Covachón, en el concejo asturiano de Teverga.

El aviso del accidente fue dado al Centro de Coordinación de Emergencias a las 13.04 horas por un escalador que había visto a una persona despeñada, según indicaron fuentes del 112 Asturias y de la Guardia Civil.

Tras ser movilizados el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, y una dotación del parque de Proaza, se le practicó reanimación cardiopulmonar y se le inmovilizó para su traslado al Hospital Central de Asturias, en Oviedo.

No obstante, tras se izado a la aeronave, el hombre finalmente falleció mientras era trasladado al centro sanitario por lo que el helicóptero tomó tierra en la zona de la depuradora de Entrago, punto de inicio de la Senda del Oso, donde la Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo sin vida del montañero.

Tras ser plenamente identificado, el cuerpo sin vida fue trasladado a las 17:52 horas hasta el Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo, donde le será practicada la autopsia.

Agentes de la Policía Judicial de Oviedo se han hecho cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer las circunstancias del accidente.