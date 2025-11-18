El pueblo de León que está de enhorabuena tras el aumento de alumnos en su colegio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas está de enhorabuena. La llegada en los últimos años de familias inmigrantes ha supuesto también un aumento en el número de alumnos en las aulas del colegio público del municipio.

En total, 25 nuevos estudiantes en el CEIP Pedro Aragoneses Alonso llegados de países como Perú, Paraguay, Colombia o Marruecos. Un incremento se ve reforzado por la llegada de alumnos españoles procedentes de otras provincias españolas.

"Este crecimiento no solo se observa en las aulas, sino también en el servicio de comedor. Si el año académico anterior registraba 79 comensales, este curso la cifra se ha elevado hasta los 112", explica el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas en un comunicado.

La alcaldesa, Camino Lozano, señala que es una noticia que "recibimos con entusiasmo, tanto por parte del ayuntamiento como de la dirección del colegio" y que "pone de manifiesto que el mundo rural está de moda".