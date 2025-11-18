Antonio Carasol narra sus aventuras en la alta montaña
Éxito de su conferencia en Astorga
La Biblioteca Municipal de Astorga fue escenario este lunes de una de las citas más destacadas del otoño cultural: la conferencia-proyección «Una vida en la vertical», ofrecida por el veterano escalador y alpinista Antonio Carasol Betes, conocido en el mundo de la montaña como «Riglos».
Con una trayectoria que supera las cuatro décadas de experiencia, Carasol hizo un repaso visual y narrativo de su vida dedicada a la escalada y al montañismo, compartiendo con los asistentes imágenes, anécdotas y reflexiones fruto de innumerables ascensiones realizadas en algunos de los escenarios más emblemáticos del planeta, desde las torres de la Patagonia y las paredes de Yosemite hasta los Dolomitas italianos o las montañas de Taghia, en Marruecos.
Durante la sesión, el público pudo disfrutar de una combinación equilibrada de aventura y emoción, con un relato cargado de humanidad y cercanía, en el que el escalador abordó temas como el valor del esfuerzo, la importancia del trabajo en equipo, el riesgo controlado y la profunda conexión con la naturaleza.