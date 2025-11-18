Antonio Carasol narra sus aventuras en la alta montaña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de Astorga fue escenario este lunes de una de las citas más destacadas del otoño cultural: la conferencia-proyección «Una vida en la vertical», ofrecida por el veterano escalador y alpinista Antonio Carasol Betes, conocido en el mundo de la montaña como «Riglos».

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas de experiencia, Carasol hizo un repaso visual y narrativo de su vida dedicada a la escalada y al montañismo, compartiendo con los asistentes imágenes, anécdotas y reflexiones fruto de innumerables ascensiones realizadas en algunos de los escenarios más emblemáticos del planeta, desde las torres de la Patagonia y las paredes de Yosemite hasta los Dolomitas italianos o las montañas de Taghia, en Marruecos.

Durante la sesión, el público pudo disfrutar de una combinación equilibrada de aventura y emoción, con un relato cargado de humanidad y cercanía, en el que el escalador abordó temas como el valor del esfuerzo, la importancia del trabajo en equipo, el riesgo controlado y la profunda conexión con la naturaleza.