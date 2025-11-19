UPL rechaza el uso de autobuses eléctricos de FEVE y exige que el tren llegue al centro de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés ha mostrado su rechazo al uso de autobuses eléctricos en el trazado de FEVE a la par que ha exigido que el tren llegue al centro de León, tras la reunión mantenida este miércoles entre el secretario Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y los municipios afectados.

El representante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha venido a León a presentar la que a su juicio es “la solución más eficiente para poner en valor la antigua traza ferroviaria y responder mejor a las necesidades de movilidad de la ciudadanía leonesa”, un parcheo ya avanzado que ahora se materializa de forma oficial.

El criterio del Gobierno central pasa por primar una lógica de rentabilidad y sostenibilidad económica, algo que a tenor de la argumentación esgrimida por Santano, no tiene el servicio ofrecido por Feve en los ayuntamientos de la Montaña Central y la Montaña Oriental Leonesa.

En la reunión han estado presentes por parte de UPL el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, y el alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez, quienes, frente a esa visión economicista de los servicios públicos, han defendido que “por encima está el interés de los ciudadanos”.

Frente a esta retórica, el también vicesecretario general de la formación leonesista ha destacado “la sostenibilidad social y de vertebración de la provincia” de este servicio de transporte, que a su juicio “basta para que el tren llegue a la capital sin soluciones intermedias ni cortapisas”.

Otro de los argumentos del secretario de Estado es que los trenes de Feve, que circulan por combustión de gasoil, tampoco entrarían dentro de sus estándares de “sostenibilidad medioambiental" y que para que llegasen a los mismos, acarrearía un coste económico que no están dispuestos a asumir, cuestión que lamenta profundamente el alcalde de Villaquilambre, Vicente Alvarez Flórez, quien afirma que “vuelven a ningunear a los vecinos de León, nos tienen olvidados a la Montaña Leonesa y a los vecinos de Villaquilambre”.

“Allá cada uno con lo que acepta y asume, pero desde luego ni Unión del Pueblo Leonés, ni el alcalde de Villaquilambre ni tampoco el de Cistierna entienden esta solución como viable”, ha incidido Santos.

Además, Santano ha explicado que para poder operar la traza tranviaria con autobuses eléctricos es necesario reforzar la plataforma para el paso de dichos vehículos. Es por ello que, a pesar que desde el Ministerio se plantee la salida como una “solución provisional”, el dirigente leonesista ha manifestado sus dudas sobre ello: “Si tapo las vías y hago una inversión importante, nadie se puede creer que no vaya a ser definitivo”.