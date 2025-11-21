Localizada con vida la mujer de 39 años que desapareció en Villaquilambre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha localizado con vida a una mujer de 39 años desaparecida de su domicilio en la población leonesa de Villaquilambre.

La alerte fue participada este jueves, día 20 de noviembre, por una amiga, iniciándose en ese instante su búsqueda por varias patrullas de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Armunia, primeramente, en su domicilio, y posteriormente al no encontrarse en el mismo, por la localidad y sus alrededores.

Sobre las 12:15 horas del mismo día, la encuentran en el interior de su vehículo estacionado en la vía pública de Villaquilambre, con las puertas cerradas y en estado de somnolencia. Tras varios intentos consiguen que abra la puerta, avisando a una ambulancia que la traslada al Hospital del León para revisión médica.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.