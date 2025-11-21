Aparece el primer minero muerto del accidente en Vega de Rengos en Asturias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tres personas están desaparecidas tras un accidente registrado este viernes en una explotación minera ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de terreno, según fuentes del Gobierno del Principado, del 112-Asturias y de la Guardia Civil.

Según confirma el alcalde de Villablino, Mario Rivas, uno de los mineros atrapados es vecino de Villablino. Se trata de un padre de familia con dos hijos en edad escolar y es de origen cabo verdiano. Se desconoce la procedencia de las otras dos víctimas.

Los rescatadores han llegado hasta los cuerpos de los mineros que han aparecido atrapados bajo el desprendimiento y el 112 confirma la muerte del primero de ellos.

Nuevas informaciones apuntan a que el tercer atrapado, al parecer, se comprobó que había podido escapar por su cuenta, según informa La Nueva España (LNE).

El accidente, del que se dio aviso a las 16:58 horas, se ha producido en el nivel -2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por "un hundimiento del terreno", ha apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112-Asturias).

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se han desplazado los Bomberos del SEPA a bordo de un helicóptero medicalizado y la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en otro helicóptero multifunción, han confirmado a EFE fuentes de la hullera publica, así como agentes de la Guardia Civil y personal médico.

Reacciones

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias ha mandado un mensaje de condolencia tras confirmarse la muerte de uno de los dos atrapados. "No os imagináis el dolor y la desesperación que siento, mientras volvemos a Asturias, desde Salamanca, lo más rápido que nos está siendo posible. Mi corazón está con el minero fallecido y su familia, así como sus amistades y compañeros de trabajo. Roto de dolor y os envío todo mi cariño, en este terrible momento", señaló el mandatario.