Aparecen los cuerpos de los mineros atrapados en el accidente de Vega de Rengos en Asturias

Accidente en la mina de Vega de Rengos en Cangas del Narcea.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tres personas están desaparecidas tras un accidente registrado este viernes en una explotación minera ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de terreno, según fuentes del Gobierno del Principado, del 112-Asturias y de la Guardia Civil.

Según confirma el alcalde de Villablino, Mario Rivas, uno de los mineros atrapados es vecino de Villablino. Se trata de un padre de familia con dos hijos en edad escolar y es de origen cabo verdiano. Se desconoce la procedencia de las otras dos víctimas.

Los rescatadores han llegado hasta los cuerpos de los mineros que han aparecido atrapados bajo el desprendimiento y el 112 ha confirmado ya la muerte de dos de ellos.

Nuevas informaciones apuntan a que el tercer atrapado, al parecer, se comprobó que había podido escapar por su cuenta, según informa La Nueva España (LNE).

El accidente, del que se dio aviso a las 16:58 horas, se ha producido en el nivel -2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por "un hundimiento del terreno", ha apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112-Asturias).

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se han desplazado los Bomberos del SEPA a bordo de un helicóptero medicalizado y la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en otro helicóptero multifunción, han confirmado a EFE fuentes de la hullera publica, así como agentes de la Guardia Civil y personal médico.

Reacciones

El presidente del Principado, Adrián Barbón, está regresando desde Salamanca, donde esta tarde participaba en un acto del PSOE, hacia Asturias por el accidente registrado este viernes en una mina de Cangas del Narcea, en la que hay tres personas desaparecidas, según fuentes del 112-Asturias y de la Guardia Civil.

"Con enorme preocupación sigo este accidente, a la espera de recibir más información", ha expresado Barbón en su perfil oficial en las redes sociales.

Barbón, que esta mañana ha asistido en Madrid en el acto de imposición de Toisón de Oro por parte del rey Felipe y que esta tarde participaba en Salamanca en un acto de partido organizado por el PSOE de Castilla y León, ha dicho que los consejeros de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, le están "informando puntualmente".

En el lugar del accidente se encuentran también la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

Barbón ha tenido conocimiento del accidente cuando se encontraba a punto de participar en Salamanca en un acto del PSOE de Castilla y León, donde se ha excusado para desplazarse a Cangas de Narcea.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, encargada de moderar la mesa en la que iba a participar Barbón ha destacado que "como servidor público" ha dejado claro que "la prioridad son los ciudadanos y las personas que lo están pasando mal".

Tras enviar un abrazo del Gobierno al Principado de Asturias y a las familias de los mineros afectados, Redondo ha confiado en que el accidente "se resuelva con prontitud y con esas tres vidas a salvo".

"Somos servidores públicos, llevamos en la sangre el servicio público, priorizando a los ciudadanos que peor lo están pasando", ha resumido la ministra entre aplausos de los asistentes.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho en su perfil en las redes sociales que sigue "con preocupación" las noticias que llegan desde Cangas del Narcea.