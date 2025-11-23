Posada de Rengos despide con dolor al minero asturiano Óscar Díaz fallecido en la mina en Cangas del Narcea

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

Cientos de personas han asistido este domingo al funeral del minero Óscar Díaz, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea (Asturias), quien perdió la vida el pasado viernes en un accidente en una explotación subterránea situada en la parroquia canguesa de Vega de Rengos junto a su compañero Anilso Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León).

La despedida de Óscar ha tenido lugar en la Iglesia de Posada de Rengos, a solo un kilómetro de la mina en la se produjo el siniestro a primera hora de la tarde del viernes, al parecer por un hundimiento de terreno por causas geológicas.

Una hora antes de que comenzara el funeral, la parroquia canguesa situada a las puertas del bosque de Muniellos ya se había quedado pequeña para acoger a las cientos de personas desplazadas hasta el lugar para participar de la despedida en un día lluvioso.

El funeral ha contado con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de dos de sus consejeros, de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, entre otras autoridades que han querido arropar a familiares, amigos y compañeros de Óscar Díaz.

La muerte de este minero ha sido un duro golpe para Cangas del Narcea, un municipio del surocciente asturiano muy vinculado a la minería que llevaba cerca de diez años sin vivir un accidente mortal en la mina.

Su alcalde, José Luis Fontaniella, recordaba ayer que en el concejo se respira la minería porque todos los cangueses han tenido familiares vinculados con las explotaciones mineras.

El funeral por Anilso Soares, que en 2007 había perdido un hermano de 27 años en otro accidente minero, también se celebra esta tarde en la localidad de Caboalles de Abajo, a menos de 40 kilómetros de distancia, pero ya en la provincia de León.

Ambas comunidades autónomas seguirán hasta las 16:00 horas de mañana de luto oficial, decretado durante dos días, por la muerte de ambos mineros en la explotación subterránea gestionada por la empresa TYC Narcea, que cuenta con unos 70 trabajadores y de la que autoridades y sindicatos destacan sus elevados niveles de seguridad.

Ocho meses después de Cerredo

El accidente de Cangas del Narcea se produjo menos de ocho meses después del ocurrido en Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano, donde murieron cinco mineros a causa de una explosición de gas grisú.

Sin embargo, las autoridades y los sindicatos han subrayado desde un primer momento las diferencias entre ambos siniestros.

Mientras la empresa de Cangas del Narcea destaca por sus "elevados niveles de seguridad" y por tener todos los permisos en regla, la de Cerredo, Blue Solving, está siendo investigada por supuestamente extraer carbón de forma ilegal en la zona en la que se produjo la explosión que le costó la vida a cinco trabajadores.

Al parecer, el siniestro del pasado viernes pudo tener un origen geológico por la presencia de unas rocas partidas que acabaron colapsando.