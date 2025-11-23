Caboalles de Abajo se despide de Anilson, el minero leonés fallecido en la mina en Cangas del Narcea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Caboalles de Abajo ha celebrado una multitudinaria despedida a Anilson Soares, el minero que falleció junto a su compañero Óscar Díaz en un accidente minero en Cangas del Narcea este viernes. Al funeral han acudido familia, amigos, vecinos y autoridades para dar el último adiós al minero de 42 años. Su partida ahonda el herida abierta que la comarca arrastra desde el accidente de Cerredo en el que despidieron a cinco profesionales de la minería.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su apoyo y condolencias tras la ceremonia fúnebre. Mañueco quiso trasladar directamente su pésame: "Desde lo más profundo de nuestro corazón, compartir en el dolor en primer lugar a la familia que en estos momentos tan duros, tan difíciles y tan complicados, queremos estar con ellos y darles nuestro cariño y nuestro consuelo". Además, el presidente autonómico subrayó su respaldo a todos los trabajadores del sector: "En segundo lugar quiero una vez más reiterar a todos los que han sido, son y se sienten mineros. Nuestro respaldo y también nuestro apoyo".

El presidente insistió en la importancia de acompañar a los pueblos del entorno, que "están siendo duramente golpeados este año por la mina". "Desde el gobierno de Castilla y León estamos a su lado y queremos generar para el futuro situaciones más agradables y más positivas. Que desde luego, todo lo que haya que esclarecer se haga y que se dé respuesta lo antes posible a la familia, a las dos familias, porque hoy tanto Asturias como Castilla y León estamos de luto".