Santa María del Páramo programa una nueva Jornada-Hacendera de limpieza en el polígono industrial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, a través de su concejalía de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, convoca una nueva jornada-hacendera de limpieza de basuraleza en el municipio, para el próximo sábado 13 de diciembre.

Se tratará de una jornada-hacendera de recogida de “basuraleza” en el entorno, accesos y zonas verdes del Polígono Industrial “El Páramo”, ubicado entre las carreteras a León (CL-622) y la carretera a Bercianos del Páramo (LE-6523).

Tal acción se enmarca dentro de la convocatoria “1 m2 contra la basuraleza”, en su campaña activa entre el 29 de noviembre y el 14 de diciembre “1m2 por el campo, los bosques y el monte”, del proyecto LIBERA, auspiciados por las organizaciones SEO BirdLife y Ecoembes, para la “recogida colaborativa que LIBERA convoca anualmente para liberar a la naturaleza de la basura que otros tiraron y no retiraron”, y que es intención del Ayto. adherirse en sus diferentes convocatorias anuales.

El punto de encuentro para los voluntarios-participantes será en las inmediaciones del edificio de la ETAP municipal (estación potabilizadora, acceso desde la carretera a Bercianos) a las 11 horas del sábado 13 de diciembre de 2025 y se estima una duración de la actividad de aproximadamente 2 horas.

A los participantes se les facilitarán materiales para la recogida de residuos (guantes y bolsas) y además contarán con un seguro de participación aquellos que se pre-inscriban en ella.

Esta recogida de residuos tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la basuraleza abandonada en los entornos terrestres y concienciar sobre la importancia de conservar nuestros entornos cotidianos de vivencia, convivencia y trabajo limpios de este tipo de residuos, tan fáciles de eliminar como depositándolos en una papelera o en un contenedor cercanos (o en nuestra basura domiciliaria) y no arrojándolos en las vías públicas o zonas verdes por donde pasamos o nos encontramos… Porque una sociedad avanzada y respetuosa con su entorno no es la que más o mejor limpia, sino también la que menos ensucia.

Y, al igual que con las anteriores, se intenta recuperar con ella el espíritu de las antiguas hacenderas (o facenderas, en llionés) o trabajos comunitarios que se realizaban esporádicamente en todos los pueblos leoneses para la construcción, arreglo o mantenimiento de un espacio común; y también concienciar medioambientalmente en el respeto y cuidado de los espacios públicos a través de una jornada de convivencia y conocimiento mutuo entre los vecinos y participantes por un beneficio colectivo conjunto.

Esta actividad se enmarca en el Plan Municipal de Formación, Educación y Acción Ambiental (Plan FEAA municipal) que, durante este año y el próximo, se desarrollará en nuestro municipio con actividades de diversa índole con el fin de fomentar la conciencia ambiental y la sostenibilidad en nuestra comunidad local.

Quienes estén interesados en participar pueden inscribirse, antes del 29 de noviembre, de varias maneras:

• Enviando un e-mail al correo info@santamariadelparamo.es

• Llamando o escribiendo a través del WhatsApp del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, en el número 987.350.000.

• Inscribiéndose a través del siguiente enlace de la convocatoria abierta correspondiente: