Asturias defiende la legalidad de la mina de Narcea en la que murió un minero de Villablino y descarta semejanzas con la tragedia de Cerredo

El desprendimiento afectó a una superficie de entre seis u ocho metros atrapando a las dos víctimas. El consejero de Industria atribuye el accidente a un derrumbe «fortuito e imprevisto»

Las naves de la mina TYC Narcea, al día siguiente del accidente mortal.

Un desprendimiento «fortuito e imprevisto» fue la causa del accidente ocurrido el viernes en la mina de Vega de Rengos, en el que fallecieron los mineros Anilson Soares, de Caboalles de Abajo, y Óscar Díaz, de Posada de Resgos. Así se desprende de las primeras investigaciones sobre lo ocurrido, según ha explicado este lunes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

«Tras una primera inspección visual realizada el mismo viernes por la tarde-noche durante las tareas de rescate, todo hace indicar que se trata de un desprendimiento fortuito e imprevisto», ha indicado.

El hundimiento «súbito» se produjo en el techo de un taller de arranque de una galería de unos setenta metros, donde se encuentra una capa de mineral bastante ancha, de unos tres metros de ancho.

A las 17.00 horas del viernes 21 de noviembre se produjo ese desprendimiento en la zona de trabajo que afectó a una superficie estimada de unos seis u ocho metros.

Borja Sánchez ha dicho que, al margen de las investigaciones que está realizando la Policía Judicial, la Autoridad Minera realiza una investigación de las causas que han provocado este accidente y empezó ya el mismo viernes por la tarde-noche, con una primera visita al interior de la explotación de inspectores del Servicio de Minas.

Se ha procedido a convocar de urgencia una reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera para este miércoles. «Ahí informaremos a los miembros de esta comisión de las tareas de supervisión periódicas que se estaban realizando sobre la empresa TyC Narcea desde la Consejería, y también trasladaremos y analizaremos los primeros datos disponibles en relación con las causas del accidente», ha señalado, Sánchez, que ha confirmado que la última inspección se realizó el jueves en la misma zona del accidente. No se detectó riesgo alguno.

El trágico suceso se produce meses después de que en marzo, en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, explotada por Blue Solving, fallecían cinco mineros leoneses en una explosión de grisú. Borja Sánchez ha dicho que los dos accidentes no tienen nada que ver, dado que en Cerredo no tenían licencia para hacer lo que estaban haciendo, mientaras que TyC Narcea sí contaba con todos los permisos para la explotación en Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea, y tiene autorización para extraer 90.000 toneladas de carbón destinada a evaluar su utilización en actividades industriales.

El eco de la tragedia en la mina TYC Narcea prácticamente se solapará con la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros, y que aún con el sector practicamente liquidado se sigue celebrando con devoción en las cuencas mineras. Este año la festividad será especialmente emotiva también por el accidente de Cerredo, en el que cinco leoneses, cuatro de Laciana y uno del Bierzo, perdieron la vida en un escape de grisú que aún se investiga.En Villablino, que este domingo enterró a Anilson Soares, la víctima leonesa del accidente en Asturias, está programada la celebración del Festival del Fisuelo, un evento que coindice con esta fecha y que comparte protagonismo con el homenaje a los mineros que se celebran en el propio Villablino, y en las pedanías de Caboalles de Arriba y en Villaseca.La festividad este año tiene un componente especial en La Robla, donde nunca se ha organizado ningún acto pero que por primera vez acoge una procesión nocturna la víspera de Santa Bárbara a las 17.45 horas, con salida desde la Mina Escuela. La propuesta, impulsada por la organización Sangre Minera en colaboración con el Centro de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso y la Junta Vecinal, busca revivir el espíritu y la emoción de las antiguas celebraciones mineras que marcaron la identidad de la Montaña Central Leonesa. La procesión está concebida como un homenaje a la forma en que generaciones de mineros celebraban a su patrona y su recorrido simbólico, desarrollado en un escenario tan representativo como la Mina Escuela, busca conectar a mineros veteranos, jóvenes estudiantes y vecinos en un gesto de unión, memoria y orgullo compartido.La procesión será el eje central de la programación de Santa Bárbara organizada por el colectivo Sangre Minera, que incluye una serie de actividades educativas y culturales destinadas a acercar la historia minera a centros escolares y a la ciudadanía.Esta programación comenzará este viernes, 26 de noviembre, partir de las 10 horas con la charla «Sistemas de tratamiento del carbón», impartida por Ibán Guerrero, que se celebrará en el Instituto de Educación Secundaria Ramiro II. Las actividades continuarán el lunes 1 de diciembre, a las 10 horas, con una visita de mineros a los colegios locales. Torre del Bierzo, Bembibre, Matarrosa del Sil, Ponferrada, Fabero, en el Bierzo siguen manteniéndo la tradición todos los años, como también lo hacen las cuencas de Sabero y en Cistierna.
