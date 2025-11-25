UPL reprocha a la Junta su dejadez para poner en valor el lavadero de La Recuelga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este martes Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado en las Cortes autonómicas la inacción de la Junta para la puesta en valor del lavadero de La Recuelga, en el municipio de Páramo del Sil, tras haber pasado ya más de un año desde su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), tras la cual la Junta no ha acometido ninguna acción para la protección y tutela de este bien.

Asimismo, el procurador berciano de UPL, José Ramón García, ha lamentado que la Junta de Castilla y León no haya hecho nada para salvar otro bien patrimonial del Bierzo, el artesonado de la iglesia de La Bustarga, sobre el que los leonesistas reclamaron actuar a inicios de esta legislatura, siendo rechazada en las Cortes esta intervención por el voto en contra de PP y VOX y la abstención del PSOE, apuntando que pese a su mal estado, este artesonado “era recuperable cuando reclamamos actuar sobre él, y hoy desgraciadamente ya posee un daño irreversible”.

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés han lamentado la falta de compromiso de la Junta con el patrimonio, que se ha materializado en la destrucción hace unas semanas del castillo de la Torre Mocha de Naharros del Río, en el municipio salmantino de Pelabravo, destruido pese a ser Bien de Interés Cultural.

En este aspecto, el procurador de UPL, José Ramón García, ha recordado a la Junta que el artículo 2.d) de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural obliga a la Junta a fomentar la educación patrimonial con participación de los propietarios, algo en lo que los leonesistas consideran que el gobierno autonómico “ha fallado estrepitosamente”, al haber alegado el propietario de las tierras en que se asentaba el castillo de la Torre Mocha que destruyó el yacimiento porque desconocía que se trataba de los restos de un castillo.

Un castillo que contaba con más de ocho siglos de historia, siendo levantado por los reyes de León como parte del cinturón defensivo de la ciudad de Salamanca para protegerla ante posibles ataques castellanos que pudiesen traspasar las líneas de fortificaciones leonesas de las comarcas de La Armuña, Cantalapiedra, Peñaranda y Alba.

Asimismo, los regionalistas leoneses han reprochado a la Junta también que el artículo 17.2 de la Ley autonómica de patrimonio le encomienda la tutela preventiva de los Bienes de Interés Cultural, garantizando su máxima protección, señalando que “la protección no es perseguir cuando ya es tarde, es evitar que suceda”.

Del mismo modo, desde UPL han recordado a la Junta que, precisamente por lo poco conocido que era el castillo salmantino de la Torre Mocha, desde Unión del Pueblo Leonés se registró en marzo de 2024 en las Cortes una enmienda para actuar sobre este monumento, para garantizar su conservación y ponerlo en valor. Propuesta que se rechazó, planteándole los leonesistas hoy a la Junta: “¿De haberse acometido aquella puesta en valor que solicitamos para el castillo de la Torre Mocha, se hubiese podido evitar esta catástrofe patrimonial?”

En este aspecto, han apuntado que, cuanto menos, el desconocimiento alegado por el propietario para destruirlo se antojaría difícil, pues se debería haber contactado con él por parte de la administración autonómica para intervenir en el bien para su puesta en valor, y estando señalizado hubiese quedado más que clara su protección.

Asimismo, desde UPL han recordado a la Junta que en esta misma legislatura, también en la Región Leonesa, en 2023 era destruido en Castrocalbón un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio de una de las calzadas romanas mejor conservadas de España, mientras que en Salamanca en 2024 eran destrozadas las pinturas rupestres del yacimiento de La Salud, para las que, de hecho, los leonesistas previamente habían pedido mediante una enmienda presupuestaria que se actuase para protegerlas, siendo rechazada por el voto en contra de PP y VOX y la abstención del PSOE.

Por ello, los leonesistas han reclamado a la Junta que “deje de mirar hacia otro lado y cumpla de una vez con su obligación y se deje de excusas”, instándole a que impulse un plan de urgencia para bienes en riesgo como ya han venido reclamando en varias iniciativas los leonesistas en el parlamento autonómico que han sido rechazadas, que actualicen con agilidad el Catálogo de Bienes Culturales, e impulsen una campaña informativa dirigida a los propietarios sobre los bienes protegidos que poseyesen, ya que “no podemos permitir que el patrimonio se siga cayendo como si fuera inevitable”.