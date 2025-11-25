El IESO de La Pola de Gordón ya es Escuela Mentora del Parlamento Europeo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) La Pola de Gordón ha sido distinguido en el curso 2025-2026 como Escuela Mentora del Parlamento Europeo (MEPAS). Este prestigioso nombramiento se enmarca dentro del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) y consolida al centro como un referente nacional en la promoción de los valores europeos, la democracia y la participación juvenil.

El programa EPAS, coordinado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, busca acercar la Unión Europea a los jóvenes y fomentar la ciudadanía activa. De los 127 centros educativos participantes en España este curso, el IESO La Pola de Gordón es uno de los 65 que han alcanzado el estatus de Escuela Mentora gracias a su compromiso y la calidad de sus prácticas.