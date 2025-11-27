Avanza la modernización de los regadíos del Porma en Valderas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La modernización de los regadíos en la zona del Canal Margen Izquierda del Porma da un nuevo paso adelante con actuaciones que afectan de forma directa al municipio de Valderas. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha dos procedimientos clave: la reordenación parcelaria en los sectores II y III y el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas en el sector XII, subsector Valderas, dentro del proyecto de transformación en regadío.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BoCyL) publicó este martes el anuncio de la apertura del trámite de información pública para la reordenación parcelaria de los sectores II y III del Porma, un proceso declarado de utilidad pública y urgente ejecución por la Junta en 2021. La documentación estará disponible durante un mes en los tablones de las entidades locales afectadas y podrá consultarse también en el Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas.

El objetivo de esta concentración parcelaria es optimizar la explotación agrícola, agrupar fincas dispersas, reducir costes y mejorar la eficiencia del riego en una de las zonas más productivas de la provincia leonesa.

En paralelo, la Junta ha convocado a los propietarios de terrenos del subsector Valderas al levantamiento de actas previas a la ocupación, paso necesario para ejecutar el proyecto de transformación en regadío del sector XII. Esta actuación fue declarada de interés general y utilidad pública en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, lo que habilita la expropiación forzosa y la urgente ocupación de las parcelas necesarias.

Los afectados deberán acudir al Ayuntamiento de Valderas entre los días 1 y 10 de diciembre con la documentación acreditativa de la propiedad. Podrán estar acompañados de notario y peritos durante el trámite.

La relación de fincas publicada en el BoCyL incluye más de 500 parcelas, con extensiones que van desde pequeñas superficies hasta varias hectáreas, pertenecientes tanto a particulares como a entidades públicas.