La Junta invierte más de 12 millones de euros para la conservación de carreteras en León para el período 2026-2030

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización para celebrar el contrato de servicios destinado a la ejecución de diversas operaciones de conservación en carreteras La inversión asciende a 67.921.307 euros para el periodo 2026-2030.

Este contrato constituye una herramienta clave para asegurar que la red autonómica —compuesta por 4.714 kilómetros de carreteras en las cinco provincias afectadas— mantenga en todo momento unas condiciones óptimas de vialidad y seguridad.

La conservación de la red viaria es esencial para prevenir riesgos, optimizar recursos y responder con eficacia ante cualquier incidencia, especialmente en una Comunidad extensa y con una elevada dispersión territorial.

La Junta sigue consolidando un modelo de gestión centrado en resultados y orientado a garantizar carreteras seguras, bien mantenidas y adaptadas a las necesidades de cada provincia. La planificación plurianual permite anticipar necesidades, mejorar la eficiencia y asegurar que el servicio público de conservación de carreteras se presta con la máxima solvencia y continuidad.

En el objeto de estos contratos se incluyen, entre otras cuestiones:

Servicios de vigilancia, servicio de comunicaciones, atención a accidentes e incidencias, señalización ocasional y mantenimiento de los elementos de la carretera en condiciones que no puedan causar problemas a las condiciones adecuadas de circulación, ni afecten negativamente a las condiciones adecuadas de seguridad de esta, ni al normal decoro público.

Servicios de vialidad invernal

Establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado de la red, estudios de accidentalidad y seguridad vial y realización de inspecciones básicas de las obras de fábrica

Establecimiento de un sistema de gestión de conservación de carreteras, mediante el que se pueda realizar un seguimiento de las actividades realizadas en la carretera debidamente georreferenciadas.

Programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos

Trabajos necesarios para mantenimiento y conservación de los elementos que constituyen la carretera

Ámbito de actuación en cada provincia

Los cinco contratos son: