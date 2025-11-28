Los puertos de Piedrafita y Foncebadón tendrá la nueva señalética invernal

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

Navafría estrenó este jueves la nueva señalización inteligente en puertos de montaña para reforzar la seguridad vial en la red autonómica. El dispositivo de vialidad invernal, puesto en marcha por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, incorpora 26 nuevas señales en 13 carreteras que facilitarán de forma rápida mensajes al conductor sobre las condiciones meteorológicas. En León se colocarán en Piedrafita y en Foncebadón.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, visitóla instalación de uno de los nuevos paneles de señalización inteligente en el Puerto de Navafría. Esta actuación forma parte del despliegue en el que se invirtieron 346.000 euros financiados con fondos propios y europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo es reforzar la seguridad vial en los puertos de montaña mediante tecnología que ofrece información en tiempo real sobre nieve, hielo y posibles restricciones de tráfico.

Durante la visita, Puerta destacó que la seguridad vial «requiere previsión y capacidad de respuesta. Estas señales permiten informar de forma inmediata al conductor y actuar con antelación en momentos de climatología adversa. Son herramientas que ayudan a evitar riesgos y a mantener la movilidad en condiciones complejas».

El director general subrayó que esta actuación forma parte de una estrategia «más amplia» de modernización y digitalización de las infraestructuras viarias. «Estamos desarrollando una red más segura, más preparada y con mejores recursos para responder a las condiciones meteorológicas extremas. Cada actuación suma y refuerza un compromiso que es permanente», añadió. Los paneles instalados incorporan tecnología LED, detección de vehículos y gestión remota a través de plataforma digital y aplicación móvil. Esto facilita actualizar los mensajes de forma rápida y ajustarlos a las condiciones meteorológicas de cada momento.