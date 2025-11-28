La capital paramesa por el comercio local

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

El municipio leonés de Santa María del Páramo vuelve a celebrar, por undécima vez, su ya tradicional «Black Friday Paramés». Esta fecha se ha consolidado en el calendario local, demostrando cómo la localidad ha logrado hacer «suyo» el popular día internacional de las compras y los descuentos, aportándole un toque personal y un marcado acento de apoyo al comercio de proximidad.

En esta ocasión, la participación ha alcanzado cifras récord, con hasta dieciséis comercios locales que han decidido sumarse a estas jornadas de precios especiales. La iniciativa no se limitará a un solo día, sino que se extenderá durante cuatro días consecutivos: hoy, mañana y hasta el lunes, 30 de noviembre, ofreciendo así una ventana de oportunidad más amplia para los consumidores.

La variedad de los establecimientos adheridos subraya la riqueza del tejido comercial de Santa María del Páramo, incluyendo sectores tan diversos como: Calzados Álvarez, Tikuna, Dotachy, Electrodomésticos Arias, Regalos Duendes, Estela Interiores, Carnicería y charcutería Julián Rodríguez, Perfumería Mariposas, Carnicería Entre Cortes, Tu Evento Deportivo, Salón de Belleza Crise, Moda Addit, Relojería y joyería Benéitez, Mercería Bastidor, Peluquería Canina Coquettos y León Termal Sport.

Cada uno de ellos ofrecerá al público sus respectivos descuentos y promociones exclusivas, diseñadas para fomentar la compra en los locales del municipio paramés, impulsando el volumen de ventas en la antesala de la campaña navideña.

Localizar los negocios participantes será una tarea sencilla para los viandantes. Como es tradición en el ‘Black Friday Paramés’, cada uno de los dieciséis establecimientos estará adornado por vistosos globos negros y rojos en su entrada, un distintivo inequívoco que indica a la ciudadanía que son parte activa de la campaña.

Además de los descuentos directos, la iniciativa incluye un aliciente adicional para premiar la fidelidad del cliente local. Con cada compra realizada en cualquiera de los comercios participantes, el cliente recibirá un boleto para participar en un gran sorteo que se llevará a cabo durante el mes de diciembre.

El regalo principal está dotado con un valor total de 300 euros y consiste en varios vales de descuento para ser gastados exclusivamente en las mismas tiendas locales, concedido por el propio Ayuntamiento de Santa María del Páramo para preservar su economía.