Herido un hombre al colisionar un turismo y una furgoneta en Carrocera

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso durante la tarde de este viernes alertando de un nuevo accidente.

En concreto, el incidente ha sucedido a 14:18 horas en la carretera CL-626, en el kilómetro 82, en el acceso a la autopista AP-66 y a la altura de Carrocera.

Un turismo y una furgoneta han colisionado y como consecuencia, un varón de 35 años de edad ha resultado herido, estando consciente pero alegando mareos.

Una ambulancia del Sacyl se ha personado en el lugar de los hechos para atender a la víctima. Asimismo, la Guardia Civil se ha trasladado también al lugar de los hechos para reestablecer el control del tráfico.