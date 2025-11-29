El cuento del Principado: El PIC que se ha cobrado ya la vida de siete mineros

Publicado por Cristina Fanjul León Creado: Actualizado:

Es el negocio de siempre revestido de un halo que para la mayoría resulta incomprensible. Es, en definitiva, una manera de disfrazar la realidad. Lo llaman permiso de investigación complementario, PIC, y es la manera de que las explotaciones de carbón que en su día recibieron las subvenciones para su cierre definitivo puedan reabrir de nuevo para vender el mineral. Fue el caso de la mina de Cerredo, donde murieron cinco trabajadores y es ahora la de Tyc Narcea, con dos fallecimientos por accidente. Laciana y el Bierzo han enterrado a cinco mineros gracias a esta fórmula, un simple paraguas legal con el que el Principado permite que el carbón siga fluyendo en la economía, una manera de camuflar la incapacidad para levantar una economía alternativa en las cuencas.

El acuerdo con la Comisión Europea establecía que las minas de carbón no competitivas podían recibir ayudas con la condición irrevocable de que cesaran toda actividad de producción y cerraran definitivamente en 2018. Las empresas que recibieron estos fondos se comprometieron legalmente a sellar sus explotaciones y a no reanudar la extracción de carbón en esos yacimientos. Incumplir esta condición implicaría la obligación de devolver todas las ayudas percibidas. El Gobierno concedió subvenciones que sumaron más de 30 millones de euros a siete empresas. Entre ellas están Carbonar — ahora Tyc Narcea— y Cerredo. Sin embargo, varias liquidaciones, recursos concursales y cambios de propiedad o licencia después, los mineros han vuelto al tajo en explotaciones clausuradas que ahora presumen de estar a la vanguardia de la investigación. Todas ellas se han subido a la nueva ola de la economía tecnológica para hacer lo que saben hacer: extraer y vender carbón.

Tras el último accidente, que se ha cobrado la vida de Anilson Soares de Brito y Óscar Díaz Rodríguez, tanto la propia empresa como la Consejería de Industria del Principado han manifestado con rapidez que la explotación contaba con todas las medidas de seguridad y había sido inspeccionada esa misma semana, pero de lo que nadie ha dicho nada es de la existencia real de esa pretendida investigación. Fuentes de toda solvencia han manifestado a DIARIO DE LEÓN que el Proyecto de investigación complementario de Tyc Narcea se autorizó en octubre de 2021 para el estudio de la antracita en diferentes ámbitos, tales como la fabricación de grafito sintético o procesos siderúrgicos como aportación, en la sustitución de otros materiales en los altos hornos para reducir emisiones por su bajo contenido en volátiles cenizas y azufre. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, las pruebas industriales con procedencia de esa mina suponen menos de un 10% de lo que maneja, si bien la empresa asegura que el valor es confidencial. Por su parte, la Consejería de Industria del Principado deja claro que la extracción de antracita por parte de TYC Narcea está autorizada únicamente para la realización de pruebas industriales para diversas aplicaciones y cita entre ellos procesos industriales del ferrosilicio, silicio-metal, grafeno, grafito y siderúrgica de baja emisiones al tiempo que asume que el destino del carbón es Arcelor-Mittal.

Los ingenieros consultados manifiestan que todos estos usos no son más que una careta para vender el carbón, carbón que en los últimos años ha doblado su precio y que en la actualidad se vende a cien euros la tonelada. «No hay nada que investigar en la inyección de carbón en un horno alto. De hecho, hace cincuenta años ya se estudiaba la inyección de carbón en la asignatura de Siderurgia. Fíjese si es viejo ese uso», lamenta uno de los especialistas consultados sobre el pretendido uso del arrabio del que estos últimos días hablaban los medios de comunicación. «El arrabio es el acero fundido según sale del horno alto. Como en los hornos altos hace falta calor, se inyecta carbón en polvo de calidad para aportar calor al proceso», añade y se pregunta qué hay de novedoso en ese proceso. Otro de los consultados se refiere con ironía al tema del grafito para dejar en evidencia de nuevo la pretendida tecnología que se esconde detrás de la ‘creación’ del grafito con carbón. «Verá, el grafito se extrae del cok de petróleo, que es muy abundante y cuesta la tercera parte que el carbón». Explica que se genera continuamente en el proceso de cracking del petróleo y no es más que el residuo final tras la extracción de los gases, combustibles líquidos más o menos ligeros y fuel. «Mire, el cok sobra, estorba, no saben qué hacer con él y por eso se quema en centrales térmicas de los países que tienen la legislación ambiental más permisiva. En Lada se quemaba hace poco mezclado con carbón porque el sistema de purificación de gases era muy bueno y podía con él, pero es 95% carbono, ideal para fabricar grafito», añade antes de despedirse con una frase que zanja todo el debate: «Es una tomadura de pelo sostener que en Rengos se saca carbón para ver si vale para grafito».

