La DO León denuncia que el nuevo plan del biodiésel en Valdevimbre atenta contra el corazón vitivinícola

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen León, que representa a los viticultores y bodegueros del sur de la provincia, rechaza de manera enérgica y contundente el proyecto para la construcción de una planta de producción de biodiésel que prevé asentarse en la parcela 112 del polígono 423, en un entorno de viñedo histórico de gran valor, a sólo unos cuantos metros de varias bodegas de referencia por volumen y calidad de elaboración de vinos y muy cerca del casco urbano de Valdevimbre. El expediente, identificado con el código 163/2025, se refiere a un terreno calificado en las Normas Urbanísticas Municipales como suelo rústico de protección agropecuaria de secano (SR-PA-s).

El anuncio, publicado esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), por parte del Ayuntamiento de Valdevimbre, fija un periodo de información pública y anuncia la tramitación de la autorización de uso excepcional de ese suelo de uso agrario para la construcción de una planta de biodiésel, que proyecta el holding empresarial Galaxy Biodiesel, para la producción de biocombustible.

La tradición vinícola en Valdevimbre está profundamente arraigada en el municipio, que concentra gran parte del viñedo y ocho importantes bodegas adscritas al Consejo Regulador, algunas de las cuales ya se han planteado paralizar proyectos de ampliación de sus instalaciones y de nueva plantación de viña por el temor a que el tráfico asociado y las posibles emisiones afecten negativamente a la calidad del aire, del suelo y, en consecuencia, a la producción de uva y al prestigio de sus vinos.

Valdevimbre cuenta además con numerosas bodegas subterráneas, siete de las cuales han sido convertidas en cuevas restaurantes, ganando para el pueblo un merecido reconocimiento a la calidad y diversidad gastronómica asociada a la tradición y generando una gran actividad laboral económica. Ese potencial y el creciente relacionado con la actividad enoturística se vería seriamente dañado.

El biodiésel es un combustible de origen natural, producido a partir de aceites vegetales o grasas animales, que reduce significativamente las emisiones de gases contaminantes respecto al gasóleo. Sin embargo, su implantación en suelo rústico presenta grandes y graves inconvenientes, como la deforestación o la competencia con cultivos agrícolas. Cabe recordar en este sentido que, ante la progresiva disminución de terreno agrícola, especialmente en zonas de fuerte tradición vitivinícola como es el caso de Valdevimbre, el Procurador del Común recomendó ya en el año 2021 que no se instalasen plantas fotovoltaicas en suelo rústico protegido, con el objetivo de mantener un necesario equilibrio entre el fomento de las energías renovables y el mantenimiento del sector primario.

En un contexto de necesaria transición energética y descarbonización en la economía del país, el desarrollo de este tipo de proyectos es inevitablemente motivo de controversia. La Denominación de Origen León, que por razones obvias ya manifestó su rechazo a otras iniciativas para la producción de biogás en los entornos de Villamañán, Valencia de Don Juan y Melgar de Abajo, no se opone sistemáticamente al desarrollo de este tipo de proyectos, pero sí reclama que no sean autorizados de manera indiscriminada e irresponsable por parte de las administraciones locales y autonómicas.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen León en particular y el sector vitivinícola del sur-sureste de la provincia y norte de Valladolid esperan y desean que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y la tramitación de permisos impidan el desarrollo de un proyecto tan sumamente dañino. Y, además, insta al Ayuntamiento de Valdevimbre y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a que se pronuncien públicamente sobre el mismo, invitación que hace extensiva a la Diputación de León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.