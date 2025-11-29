Subdelegación del Gobierno activa una alerta por nevadas la madrugada de este domingo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en León ha remitido un aviso para establecer un protocolo de alerta por las condiciones meteorológicas durante la madrugada de este sábado al domingo.

En concreto, se prevé que posibles nevadas puedan afectar a la red de carreteras de la provincia leonesa, alcanzando hasta los cinco centímetros de nieve por encima de los 1.300 metros. Las zonas más afectadas serán las orientales, principalmente la N-621 y la N-625.

La alerta permanecerá desde las 00.00 horas de este domingo hasta las 12 del mismo día.