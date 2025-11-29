Los veterinarios reclaman crear una red de vigilancia de la fauna silvestre

El Hotel Conde Luna acogió este sábado las XXX Jornadas de Trabajo del Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-Uscal), un encuentro consolidado tras tres décadas de historia en el que los profesionales analizaron los principales retos sanitarios, laborales y formativos de la profesión.

El presidente de SIVELE, Santiago de la Varga Rodríguez, subrayó durante su intervención la urgencia de crear una red de vigilancia sobre fauna silvestre para prevenir la propagación de enfermedades de origen animal.

«La mayoría de las crisis sanitarias que estamos viviendo tienen su origen en la fauna salvaje», advirtió. «La gripe aviar procede de aves migratorias acuáticas, y la peste porcina africana se ha detectado en jabalíes. Por eso es imprescindible y casi urgente contar con unidades de fauna salvaje que permitan a los veterinarios tomar muestras, hacer diagnósticos tempranos y evitar que las enfermedades salten a animales de granja o incluso a humanos».

De la Varga recordó que los recientes brotes de influenza aviar obligaron a confinar las aves domésticas en 18 municipios leoneses, y destacó el papel «fundamental» de los veterinarios en el control de epidemias como la dermatosis nodular contagiosa, la peste porcina africana o la lengua azul.

«Ayer mismo se confirmó un caso de peste porcina africana en Cataluña, lo que demuestra que el riesgo está muy cerca», alertó el presidente, quien reivindicó «el trabajo silencioso y constante de los servicios veterinarios en defensa no solo de la sanidad animal, sino también de la salud pública».

El responsable sindical también señaló que «los ganaderos deben entender que las medidas de control, aunque molestas, son necesarias y recomendadas por organismos internacionales», poniendo como ejemplo el modelo aplicado en Cataluña con las zonas vacunales frente a la dermatosis.

El encuentro sirvió también para rendir homenaje a Manuel Martínez, presidente del sindicato durante 35 años y pionero del sindicalismo veterinario en la provincia. «Recoger el testigo de Manuel es una gran responsabilidad», afirmó De la Varga. «Gracias a su labor, los veterinarios de León hemos mantenido una voz firme y unida durante tres décadas».