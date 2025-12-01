La campaña para recuperar las horas de pediatría en Cistierna supera el medio millar de firmas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La campaña de recogida de firmas para solicitar a la consejería de sanidad que reponga las horas de pediatria en el centro de salud de Cistierna está superando el medio millar. Estas firmas de quejas serán enviadas al Procurador del Común de Castilla y León para que analice esta situación y garantice la atención pediátrica en la comarca lo antes posible. Se recuerda que este centro tenía el servicio de pediatría de lunes a viernes a dos días y medio sin tener en cuenta los festivos. «Lo que para algunos es un simple ajuste administrativo para nosotros significa una pérdida real y dolorosa de un servicio esencial» según señala José Mª Escapa en su escrito remitido al Procurador del Común.

Se han enviado dos escritos a la Gerencia de Atención Primaria de León pero «solo uno ha sido respondido y con una información obsoleta y que no aporta ninguna certeza ni tranquilidad». Recuerda Escapa que esta reducción obliga a muchas familias a recorrer más de 60 kilómetros hasta el hospital de León para que sus hijos puedan recibir la atención pediátrica que necesitan. Entre los problemas que está creando la reducción de las horas de pediatría está el esfuerzo de los padres para reorganizar sus trabajos y vidas para hacer los desplazamientos a León, un incremento del estres y la preocupación por la salud sus hijos, un gasto económico significativo, un riesgo añadido en la carretera además de una mayor presión sobre los médicos de familia, "ya saturados, que deben asumir funciones que no les corresponde". La campaña de firmas continúa para que se sume el mayor número de personas y poder recuperar la totalidad de las horas de pediatría.

Además se recuerda en el escrito al Procurador del Común la sensación de un nuevo golpe para una comarca ya castigada por la pérdida progresiva de servicios que «nos hacen sentir cada vez más lejos de la igualdad que debería estar garantizada para todos los ciudadanos".