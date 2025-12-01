Villablino pide a la RAE que amplíe la definición de una palabra muy vinculada a esta zona de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La corporación municipal de Villablino ha dado el visto bueno por unanimidad a una moción propuesta por el PSOE que solicita que se pida a la Real Academia Española una redefinición del término ‘braña’ que la vincule a la provincia de León.

Actualmente el diccionario de la RAE señala a Asturias y Cantabria como lugares vinculados a ese nombre femenino para definir un “pasto o prado situado en los lugares altos de las montañas cantábricas”.

La Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana llamó la atención sobre esa ausencia y el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa para intentar revertir esa exclusión y se dirige también al Instituto Leonés de Cultura para que tenga conocimiento de la iniciativa y tome sus propias medidas al respecto si lo estima oportuno.