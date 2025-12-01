El Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Páramo aprueba el presupuesto municipal para 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha aprobado inicialmente el pasado viernes 28 de noviembre el presupuesto municipal de 2026 con 8 votos a favor de UPL y 3 abstenciones de PP y PSOE. El presupuesto de gasto asciende a 3.754.111,75 euros y el de ingresos a 3.754.850,00 euros, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria.

Se trata de un presupuesto realista, adecuado a las necesidades de nuestros vecinos y enfocado a garantizar servicios públicos de calidad en ámbitos educativos, deportivos, sociales y culturales, muchos de ellos prestados por este Ayuntamiento más allá de lo que correspondería conforme a la normativa vigente.

En materia de personal, se mantiene la dotación necesaria de funcionarios, laborales y contratados mediante subvenciones, como sucede con el personal temporal de las instalaciones deportivas de verano. El deporte sigue siendo un pilar municipal, con escuelas deportivas durante todo el año para todas las edades y con diversas actividades como gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates y un amplio programa de eventos en colaboración con los clubes deportivos, a los que se subvenciona cada temporada.

En el área de servicios sociales se continúa apostando por la atención a nuestros mayores, con programas como los talleres de memoria en colaboración con la Asociación Alzheimer, además de la subvención anual de 16.000 euros al Centro de Día. Asimismo, se pondrán en marcha nuevos talleres específicos y acciones que amplíen la oferta existente.

En materia cultural, se potenciarán talleres, charlas y exposiciones en el Centro Cultural y Sala de Exposiciones, así como ludotecas para favorecer la conciliación familiar y profesional. Se seguirán promoviendo conciertos, eventos folclóricos y actividades que refuercen nuestra identidad y diversidad cultural, además de dar realce a la Banda Municipal. También se mantienen y potencian las fiestas tradicionales como la Virgen de la Guía, San Isidro Labrador, Semana Santa y Navidad, incluyendo el desarrollo de un nuevo espacio joven permanente.

Se aumenta la ayuda a la natalidad para apoyar la fijación de población y ayudar a las familias jóvenes, y se mantienen las ayudas escolares y de apoyo al comercio local. Además, se crea una partida para una beca especial a la excelencia académica, dotada con 500 euros, así como 10.000 euros destinados a subvenciones a asociaciones locales vinculadas a festividades tradicionales, como la Junta Agropecuaria Local o la Unión de Campesinos.

Uno de los ejes fundamentales del presupuesto son las inversiones reales. En el capítulo 6 se mantienen las partidas destinadas a Planes Provinciales de Cooperación Municipal y Polígonos Industriales. Además, se incluyen nuevas partidas destinadas a actuaciones prioritarias, como ornamentación del bosque Creciente (2.000 euros), adecuación de una zona juvenil permanente (5.000 euros), mejora de zona deportiva de tiro al plato (3.000 euros), reparación de canalones del Centro Cívico (3.000), creación de una zona de Pipi Can municipal (3.000) y adecuación de la Casa de los Maestros (10.000). En total, las inversiones previstas superan los 700.000 euros e inciden directamente en la mejora del día a día de nuestros vecinos mediante actuaciones en urbanizaciones, polígono industrial, viales, instalaciones municipales y espacios públicos.

En lo tributario, el Ayuntamiento mantiene firme su compromiso de contención fiscal: no se incrementa ningún impuesto, ni directo ni indirecto, ni tasas ni precios públicos, continuidad de la política tributaria iniciada en 2015 por el equipo de gobierno de UPL, que ha mantenido estable y reducida la carga impositiva durante 10 años. Gracias a ese control del gasto, el Pleno rechazó la subida no justificada de la tasa de basura, con el voto en contra del PP, partidario de esa subida.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo continua así con la senda de una gestión responsable, eficiente y comprometida con el bienestar de sus vecinos, reforzando los servicios públicos y la inversión en la mejora del municipio.