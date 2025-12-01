Valdespino de Somoza crea su propia Navidad con rollos de paja: las fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valdespino de Somoza, en pleno corazón de la Maragatería, vuelve un año más a convertirse en un pequeño pueblo de cuento durante la Navidad. La localidad sorprende de nuevo con una decoración completamente artesanal, creada con ilusión, creatividad y la participación de sus vecinos.

Este año, el encanto navideño se refleja en todas las figuras y escenas elaboradas con rollos de paja, transformados a mano en verdaderas obras decorativas. Entre las nuevas incorporaciones destaca el tren de la magia, que se ha convertido en uno de los elementos más llamativos de la decoración.

Junto a él, también brillan un gran árbol de Navidad hecho con rollos de paja colocados y decorado con luces, una acogedora casita navideña, y un Papá Noel gigante acompañado de regalos.

Cada pieza está realizada con mimo: luces, guirnaldas, coronas, bastones de caramelo, lazos y detalles que dan vida a cada figura, demostrando que no hacen falta grandes presupuestos para transformar un pueblo, sino ganas, unión y creatividad. En Valdespino de Somoza, la luz nace del trabajo en equipo y del cariño que cada vecino pone en esta tradición.

La Junta Vecinal y los vecinos del pueblo muestran, una vez más, que cuando se comparte la ilusión, cualquier rincón puede convertirse en un espacio mágico lleno de espíritu navideño.

Valdespino de Somoza abre sus puertas a quienes deseen vivir una Navidad diferente, auténtica y llena de encanto.