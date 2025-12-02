León entra en alerta por nevadas en la Cordillera Cantábrica a partir de las 16.00 horas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha actualizado el Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas, elevando la fase de alerta por nevadas en la Red de Carreteras del Estado.

El aviso afecta principalmente a las provincias de León, Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora.

En el caso específico de León, la alerta se activa hoy, martes, a partir de las 16.00 horas. La previsión indica que el episodio de nevadas afectará a la zona de la Cordillera Cantábrica y se mantendrá activo hasta las 22.00 horas de la noche.

La misma situación se iniciará a las 16.00 horas en la zona de Sanabria (Zamora). Las demás provincias afectadas entrarán en alerta más tarde: Salamanca (18.00 h a 01.00 horas), Ávila (19.00 a 03.00 horas) y Segovia (20.00 horas a 04.00 horas).