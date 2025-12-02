La vicepresidenta de la Junta refuerza en Argentina lazos con la farmacéutica Vivunt, con planta en Villadangos

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, mantuvo hoy dos encuentros con responsables de dos grandes empresas que cuentan con una fuerte presencia tanto en la Comunidad como en Argentina, a quienes animó a continuar invirtiendo, expandiéndose y creando empleo en Castilla y León.

En primer lugar, y según informó la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de un comunicado remitido a Ical, Blanco se reunió con el CEO de Vivunt Pharma en el país hispanoamericano, Mario Galliano, con quien analizó las actividades y proyectos del grupo farmacéutico en la Comunidad, así como la posibilidad de continuar intensificando esa relación económica con Castilla y León.

Vivunt, perteneciente al grupo Virixene, cuenta con una planta en Villadangos del Páramo, en la provincia de León, donde desembarcó hace apenas cuatro años y comenzó su actividad el pasado año, tras realizar una inversión cercana a los 20 millones de euros. La empresa está especializada en medicamentos oncológicos estériles en viales liofilizados y líquidos y su objetivo es alcanzar los 60 trabajadores en los próximos años.

A continuación, Isabel Blanco visitó una de las plantas que la multinacional española Gestamp tiene en Buenos Aires junto a la directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing, Mireia Arroyo de la Parte, y el director de Mercosur de Gestamp, Miguel Ángel Vicente, entre otros responsables de la compañía.

Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes de vehículos, que tiene una importante presencia en Castilla y León. La compañía desarrolla productos con un diseño innovador para producir vehículos más seguros y ligeros, que ofrecen menos consumo de energía e impacto ambiental. Sus productos cubren las áreas de carrocería, chasis y mecanismos.

La empresa está presente en 24 países con 115 plantas de producción, 13 centros de I+D y una plantilla de más de 43.000 empleados en todo el mundo. En Castilla y León, Gestamp cuenta con dos plantas, ubicadas en las provincias de Burgos y Palencia, que emplean en conjunto a más de 400 personas.

Encuentro con emprendedores

Además, la vicepresidenta de la Junta también mantuvo un encuentro con Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios (Acyle) de Argentina, una entidad que integra a emprendedores con estrecha relación con la Comunidad y cuya creación se impulsó hace 18 años desde la Consejería de Economía.

Estas agrupaciones —también hay Acyle activas en México o Chile, entre otras— colaboran con la Junta a través de su participación en misiones comerciales o programas de financiación. La vicepresidenta les trasladó la importancia de seguir fortaleciendo una relación económica ya de por sí estrecha y de seguir difundiendo el talento castellano y leonés en un país tan vinculado a España como es Argentina.