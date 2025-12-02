«La restauración del paisaje minero es imposible, hay que dejar actuar a la naturaleza»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León es tierra de carbón, una provincia cuya identidad y memoria territorial están profundamente ligadas a la actividad minera que durante décadas modeló su paisaje. Un pasado que, según el catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad de León, José María Redondo Vega, debe asumirse, comprenderse y conservarse como parte esencial de la identidad territorial leonesa.

Así lo defendió durante su conferencia «Minería y Paisaje», impartida en la Facultad de Filosofía y Letras, en la que analizó la transformación del territorio derivada de la explotación minera y reflexionó sobre los límites y retos de la restauración de los antiguos espacios extractivos.

Redondo sostuvo que la minería «ha abierto el paisaje» con efectos a largo plazo muy diversos, generando áreas de enorme complejidad para su recuperación. En su opinión, la restauración total de esos terrenos es «imposible», ya que «siempre sobrará escombro y el suelo natural que se destruye en una jornada tardará miles de años en recuperarse, con independencia de las inversiones públicas». Por ello, considera más efectivo permitir que la naturaleza actúe por sí misma, frente a intervenciones artificiales que raramente logran devolver el relieve y la composición original del terreno.

Como ejemplo, el experto citó las antiguas explotaciones del valle de Espina de Tremor, donde la vegetación autóctona ha cubierto por completo las huellas mineras, contrastando con otras cortas que permanecen prácticamente inalteradas desde hace cuatro décadas.

El catedrático insistió en que el paisaje es dinámico y está en permanente cambio, y que asumir esa transformación es esencial para comprender la historia geográfica de la provincia.

Durante la ponencia también se abordó el valor patrimonial del legado minero leonés. Redondo criticó la tendencia de algunas administraciones a eliminar vestigios del pasado industrial, una práctica que calificó de contraproducente. «Parece que nos avergonzáramos de nuestro pasado, cuando el paisaje minero forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia económica», subrayó.

El investigador valoró positivamente las iniciativas que apuestan por conservar castilletes, estructuras y restos mineros, que contribuyen a mantener viva la memoria de una actividad que durante décadas marcó la economía y la sociedad de la provincia. Estos elementos, añadió, están comenzando a reconocerse como Bienes de Interés Cultural y suponen un atractivo turístico.