Cubillas de Rueda inicia una campaña de empadronamientos en redes sociales

El alcalde de Cubillas de Rueda Carlos Fernández ha hecho un llamamiento para conseguir más empadronamientos en el municipio. Insta a los vecinos de los nueve pueblos que sensibilicen a familiares para que se empadronen en el Ayuntamiento de Cubillas de Rueda. «Si conseguimos esos 100 vecinos que nos faltan podemos conseguir nuestro propio secretario todo el año. Eso permite acelerar subvenciones, ayudas, expedientes o peticiones de los vecinos. Animo a la gente a dar ese paso dado que en el verano en el Municipio hay 1500 personas», según Fernández.

El ayuntamiento se ha quedado sin secretario y han nombrado otra persona. La plaza de administrativo se acaba de cubrir temporalmente. La anterior corporación acordó compartir la plaza de secretario con el Ayuntamiento de Almanza. «Hace años eso podía entenderse pero actualmente es necesario contar con personal para cubrir las necesidades de los vecinos». Este cambio de situación lleva aparejados dos cuestiones: La primera la situación de secretario para la cual tenemos que solicitar la disgregación de la agrupación con Almanza.«La ausencia de un secretario personal y continuado nos viene muy mal». Para poder disgregarnos de esta agrupación de secretario se necesita o tener 500 vecinos empadronados o más de 500.000 euros de presupuesto. «Estamos rozando en los dos temas. En vecinos en unos 400 y en presupuesto el algo más de 400.000 euros".