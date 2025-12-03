El acusado de matar a su padre en La Sota de Valderrueda reconoce los hechos: “Soy consciente de que he sido yo, pero por el estado en el que estaba”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León celebra este miércoles la segunda jornada del juicio contra el hombre acusado de matar a su padre a golpes en la localidad leonesa de La Sota de Valderrueda el 29 de diciembre de 2023. En esta sesión declararon los forenses, los peritos y el propio acusado, que reconoció los hechos y asumió su autoría, aunque insistió en que actuó bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica.

“Asumo los hechos que han ocurrido porque soy consciente de que he sido yo, pero por el estado en el que estaba”, declaró el acusado ante el tribunal. “Ingerí muchísimo alcohol, creía que me estaban atacando”, añadió. Durante su testimonio aseguró que no mantenía conflictos previos con su progenitor ni con sus hermanos, y que aquella tarde “no identificaba lo que estaba haciendo por la tremenda intoxicación de alcohol”.

La jornada estuvo marcada por las intervenciones de los forenses y peritos, que detallaron el contenido de los informes elaborados tras la autopsia del fallecido y las pruebas psiquiátricas al acusado. Según expusieron, la autopsia revela que el daño sufrido por la víctima fue “letal” y de origen “violento”, compatible con haber recibido patadas y golpes. Los expertos confirmaron que las lesiones fueron de tal intensidad que resultaron incompatibles con la vida y que el origen del ataque fue claramente agresivo.

Asimismo, los especialistas abordaron el informe de imputabilidad del acusado, que incluyó un examen psiquiátrico practicado días después de los hechos. En él no se detectó la existencia de ningún trastorno mental ni enfermedad psiquiátrica que pudiera haber afectado a su capacidad de comprensión o de control de los impulsos. Tampoco se hallaron signos de un trastorno derivado del consumo de alcohol o drogas.

Durante las pruebas periciales, el acusado manifestó que no recordaba nada de lo ocurrido desde que estuvo con su hermano hasta su llegada a las dependencias policiales, un lapso temporal que, según los peritos, podría corresponder a lo que se denomina una “amnesia de conveniencia”. También señalaron que, pese a la ingesta de alcohol, el acusado era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos y de la gravedad de su comportamiento.

El tribunal escuchó también los testimonios de los agentes y técnicos que intervinieron tras los hechos, quienes describieron que el acusado se encontraba más calmado cuando llegaron los servicios sanitarios y no requirió asistencia médica. Este detalle, apuntaron los forenses, también resulta coherente con un cuadro de intoxicación leve o moderada, más que con una pérdida total de control.

La primera jornada del juicio, celebrada el lunes, estuvo dedicada a la declaración de los testigos, que relataron los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2023, cuando el acusado, entonces de 38 años, acudió a la casa familiar de La Sota de Valderrueda. Allí mantuvo una discusión con su padre, que derivó en una violenta agresión. El hombre tuvo que ser hospitalizado y falleció el 2 de enero de 2024 a causa de las graves lesiones sufridas.

El proceso judicial se encuentra ya en su fase final. Tras la declaración del acusado y la exposición de los informes periciales, la vista oral continuará en los próximos días con las conclusiones de las partes y el informe final antes de que el jurado popular emita su veredicto. La Audiencia Provincial de León prevé cerrar el juicio esta misma semana.