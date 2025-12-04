Valderas inicia los trámites previos para la concentración parcelaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valderas acoge desde el 1 de diciembre y hasta el 5 de diciembre, así como los días 9 y 10 de diciembre, el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de transformación en regadío del sector XII, subsector Valderas, dentro del Canal Margen Izquierda del Porma. El trámite, que se desarrolla en el salón de plenos del consistorio en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30, forma parte del procedimiento de expropiación forzosa necesario para ejecutar las obras.

Los propietarios afectados deberán acudir el día y la hora indicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, acompañados de la documentación acreditativa de la titularidad de las parcelas. Además, podrán asistir con notario o peritos para dejar constancia de sus observaciones. Según la relación publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BoCyL), el procedimiento afecta a más de 500 fincas, con superficies que van desde pequeñas parcelas hasta varias hectáreas, propiedad tanto de particulares como de instituciones públicas, entre ellas el propio Ayuntamiento de Valderas, la Diputación de León, la Junta y el Ministerio de Agricultura.

Esta actuación se enmarca en el proceso de modernización que impulsa la Junta en la zona regable del Canal Margen Izquierda del Porma, una de las más relevantes de la provincia de León por su impacto económico en los cultivos de maíz, remolacha y forrajes. En este marco, el Gobierno autonómico ha activado dos procedimientos paralelos: por un lado, la reordenación parcelaria en los sectores II y III, sometida a información pública durante un mes; y por otro, este levantamiento de actas previas a la ocupación en el subsector Valderas.