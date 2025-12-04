La Junta refuerza los controles de jabalí y pide a sus delegaciones recoger muestras

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha reforzado las medidas de vigilancia y control sobre las poblaciones de jabalí en Castilla y León con el objetivo de prevenir la expansión de la peste porcina africana, detectada ya en trece ejemplares de Cataluña.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, explicó este jueves en León que la Junta está siguiendo con especial atención la evolución del foco detectado en Cataluña, donde se han activado protocolos de contención, y confía en que las medidas adoptadas eviten su expansión. «Esperamos que esto se contenga en el foco en el que está ahora mismo y que no avance», señaló.

No obstante, Arranz advirtió que, de forma preventiva, Castilla y León ha decidido intensificar su actuación sobre la población de jabalíes, especie silvestre que actúa como principal vector de la enfermedad. «Sabemos el problema que suponen las altas densidades de jabalíes para la propagación de esta enfermedad, y por eso estamos dando un paso más en el trabajo que ya veníamos realizando desde hace tiempo», afirmó.

El director general recordó que la comunidad dispone desde junio del año pasado de un Plan de Gestión del Jabalí, que establece medidas de control y regulación cinegética, y que se enmarca en la emergencia cinegética declarada en toda la región. En este contexto, la Junta ha mantenido reuniones con la Federación de Caza de Castilla y León y con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) para intensificar la reducción de poblaciones y adaptar las estrategias a la evolución del riesgo sanitario.

Entre las actuaciones ya puestas en marcha, Arranz destacó el refuerzo de la vigilancia pasiva sobre ejemplares hallados muertos en el campo. La Dirección General ha emitido una circular a todos los servicios territoriales para que se incremente la detección y notificación de estos casos, de forma que los servicios veterinarios oficiales puedan recoger muestras y realizar los análisis necesarios para descartar la presencia del virus.

«Si llegara a detectarse un foco en fauna silvestre, su localización rápida sería determinante. Cuanto más rápida sea la actuación, más eficientes seremos en contenerlo», subrayó Arranz, insistiendo en la importancia de la colaboración entre cazadores, ganaderos, veterinarios y administración para proteger tanto la fauna silvestre como el sector porcino, clave para la economía rural de Castilla y León.

El responsable de Patrimonio Natural aseguró que la Junta no descarta reforzar las medidas vigentes si la situación lo requiere, dentro del marco de coordinación nacional y europea frente a la enfermedad. «Posiblemente tengamos que incrementar alguna medida más, pero lo importante es que estamos preparados y vigilantes», señaló.

Con esta estrategia, Castilla y León busca anticiparse a un posible riesgo sanitario y reforzar su capacidad de respuesta ante una enfermedad que, aunque no afecta a la salud humana, tendría un impacto económico y ecológico muy elevado si se propagara en la fauna silvestre o en las explotaciones ganaderas.

Mañueco, hoy con las Opas

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se reunirá hoy con las organizaciones profesionales agrarias para abordar y analizar posibles medidas frente a la aparición de un foco de peste porcina africana en Cataluña y su posible impacto sobre el sector. Así lo anunció el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que exigió a los ministerio de Agricultura y de Transición Ecológica que «no se pongan de perfil» y «lideren» la toma de medidas frente a un problema que, sentenció, es de ámbito nacional.