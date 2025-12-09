El Páramo Bajo retoma su ofensiva contra el pago del coste eléctrico de Villalobar

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo acusa a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de «cambiar las reglas del juego a mitad de la partida» al tratar de que los agricultores asuman el coste de la energía y del mantenimiento de la elevación de Villalobar. El presidente de la agrupación, Herminio Medina, ha asegurado que, con esta medida, «la CHD y El Tear (Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León) condenan al Páramo Bajo a la ruina».

De esta forma, retoman su ofensiva contra las medidas de la confederación y aseguran que interpondrán un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y que acudirán, si es necesario, a la vía judicial. «No vamos a permitir que los agricultores paguen los errores de otros», asegura Medina en un comunicado. En este sentido, manifiestan que defenderán su postura «con absoluta determinación» y «hasta las últimas consecuencias».

Los encuentros

De momento, han convocado asambleas informativas «para explicar a los regantes y propietarios afectados el alcalce y las consecuencias que esta situación puede tener sobre la continuidad de la actividad agararia y de la propia comunidad de regantes», lo que supondría también un importante impacto «en el futuro socioeconómico de la comarca». La primera de ellas se celebará este jueves en la casa de cultura de Laguna de Negrillos a las 11.00 horas y después, a las 17.00, tendrá lugar otro encuentro en el pabellón de deportes de Roperuelos del Páramo.

La comunidad que aglutina a los regantes del Páramo Bajo en León y Zamora quiere «que se respete un compromiso histórico que permitió el nacimiento y desarrollo del regadío en 37 pueblos y que ha sostenido durante décadas la economía de toda una comarca». Del quebrantamiento de este acuerdo acusan a la CHD y al Tear y argumentan que «es inadmisible que la responsabilidad recaiga sobre los regantes cuando el exceso se debe a la mala gestión de quien gestiona». Se refieren de esta forma a la petición del organismo de que la comunidad de regantes asuma el coste eléctrico del salto de Villalobar. Un extremo que, para ellos, «contradice el compromiso asumido hace más de 28 años por el Gobierno de España como parte de la alternativa a la construcción del pantano de las Omañas».

Responden a la exigencia con que «el Páramo Bajo no pide privilegios, pero sí que se respeten los compromisos» que hicieron posible su existencia, así como «que no se condene al territorio a asumir un coste que nunca le correspondió».