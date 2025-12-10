El PP instará al Gobierno en el Congreso a bonificar los peajes de las autopistas de Ávila y León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentará este jueves en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a bonificar los peajes de las autopistas que unen Ávila con Madrid y los de la provincia de León, y en la que se recoge también la reprobación al ministro Óscar Puente por “ocultar documentación solicitada”.

Los diputados nacionales del Partido Popular por Ávila, Patricia Rodríguez y Héctor Palencia, presentaron esta nueva iniciativa de su grupo en relación con los peajes de las autopistas AP-6 y AP-51. En esta ocasión, lo que se solicita desde el PP, tal y como explicó Héctor Palencia, es que el Gobierno de España establezca, “de manera inmediata un sistema único de bonificación al peaje de las autopistas nacionales en todo el territorio, incluyendo todas las autopistas de peaje en Castilla y León AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71”.

Palencia comentó que “Ávila ya no puede esperar más” y argumentó que “la Junta de Castilla y León ya ha dado el paso con 10 millones de euros para la bonificación de los peajes” que, recordó, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a mantener a pesar de que se incluían en un el proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 que no salió a delante.

El diputado del PP pide que al Gobierno “que se ponga a trabajar para que los vecinos de Ávila, los de Segovia y los de toda Castilla y León se puedan acoger estas bonificaciones para el uso de las autopistas” y manifestó que este jueves, en la Comisión de Transportes, “el ministro (Óscar Puente) tiene la oportunidad de dejar de castigar a Ávila”. Palencia interpeló directamente al diputado abulense del PSOE, Manuel Arribas, al que le preguntó si “se atreverá a debatir por primera vez en el Congreso en esta legislatura un asunto capital para los abulenses, a los que él también representa” para saber si apoyará el PSOE de Ávila las bonificaciones del peaje “o se esconderá como ha hecho con las proposiciones no de ley de la A-40 o del Museo del Prado”, en lo que considera que es “una nueva oportunidad para saber si el PSOE de Ávila está con los abulenses o con Óscar Puente y Pedro Sánchez”.

En relación con las bonificaciones que se solicitan al Gobierno, desde el PP se apunta que “si la Junta pone 10 millones de euros, lo que habrá que pedir al Gobierno es al menos otros 10 millones de euros”, aunque “lo justo” es establecer un sistema único de bonificaciones en toda España en el que, “lógicamente”, se incluya la autopista de peaje de Ávila a Madrid.

Reprobación a Puente

En los dos últimos puntos de la Proposición No de Ley que se debatirá en el Congreso, el grupo parlamentario del Partido Popular insta, en primer a que “el Gobierno cumpla los artículos 23, 66 y 109 de la Constitución y el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, entregando de manera inmediata toda la documentación requerida formalmente por los diputados del Grupo Popular sobre la AP-6, AP-51, AP-61 y AP-66” y en segundo “reprobar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible por ocultar intencionadamente la información solicitada, vulnerando los derechos fundamentales de los parlamentarios del grupo popular”.

Sobre este asunto, Héctor Palencia criticó que “Puente no puede ocultar por más tiempo el hecho de que el Gobierno de Zapatero propuso y acordó con la UE que el peaje se ampliara hasta noviembre del año 2036, cuando podía terminar en 2029”.