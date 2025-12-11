El Greim realiza 35 rescates en lo que va de año

Los responsables de la jornada, antes del inicio de la primera ponencia.peio garcía

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha inaugurado este jueves la segunda edición de las Jornadas de Seguridad Integral en Montaña, un encuentro formativo y de sensibilización organizado por la Guardia Civil y la Universidad de León, con la colaboración de diversas instituciones y unidades especializadas.

El acto, celebrado en el Campus de Vegazana, contó con la participación del vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, y del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez Hernández.

Durante su intervención, Alaiz Moretón agradeció el esfuerzo conjunto que ha permitido consolidar esta iniciativa nacida el pasado año, y celebró nuevamente el Memorial «Héroes de la Polinosa», en homenaje a los tres guardias civiles fallecidos en acto de servicio en 2014.

«La montaña es un tesoro que debemos preservar y disfrutar, pero siempre desde el respeto, la preparación y la planificación. La prevención es la mejor forma de homenajear a quienes dieron su vida por salvar la de otros», destacó el subdelegado.

Alaiz también recordó la intensa actividad de los equipos de rescate en la provincia. Hasta el 30 de noviembre, el Greim de Sabero ha intervenido en 35 rescates, ha atendido ocho falsas alarmas y ha registrado cinco personas fallecidas, 22 heridas y 46 ilesas. El representante del Gobierno en León subrayó que muchos accidentes se producen durante actividades aparentemente sencillas, lo que evidencia la necesidad de extremar la prudencia y reforzar la formación en seguridad.

Por su parte, el coronel Julio Andrés Gutiérrez Hernández puso en valor la trayectoria del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, creado en 1967, y la labor de sus especialistas, especialmente en un año marcado por emergencias como los incendios forestales que obligaron a evacuar a más de 200 montañeros en Picos de Europa el pasado mes de agosto.

«Estas jornadas nos permiten trasladar a la sociedad el esfuerzo, la profesionalidad y la preparación técnica de quienes trabajan en condiciones extremas para garantizar la seguridad de todos», señaló el coronel.

La jornada, ha contado con ponencias y talleres prácticos sobre siniestralidad en montaña, entrenamiento especializado del CAEM, rescates complejos en espeleo, uso de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y el fenómeno creciente de la masificación en entornos naturales.

También ha tenido lugar una exhibición de rescate con unidad canina y varios talleres simultáneos sobre técnicas de progresión, sistemas de aseguramiento, navegación y herramientas digitales como Alertcops y aplicaciones de geolocalización.

Además, el hall y el aparcamiento de la Escuela de Inustriales acogen una exposición de medios policiales y materiales de rescate, con la participación del Greim, la Unidad Aérea, el Servicio Cinológico y otras unidades especializadas.