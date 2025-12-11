El PP exige a la Diputación ayudas para defender todas las razas autóctonas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de la Diputación exige a la institución provincial que impulse ayudas para la conservación de la Raza Parda de Montaña y el burro zamorano-leonés como «razas autóctonas leonesas».

Los diputados populares Javier Santiago, Emilio Orejas, Ángel Pérez y José Alberto García mantuvieron un encuentro con los responsables de la Federación de la Raza Parda de Montañan, con sede en la provincia de León, y con Aszal (Asociación de Criadores de Raza Asnal Zamorano-Leonesa) para abordar la situación actual y de futuro de ambas razas.

Estos recordaron que durante el anterior mandato hubo «un compromiso del anterior equipo de gobierno» de la institución provincial de colaborar económicamente para impulsar «la conservación de esta raza autóctona y, sobre todo, incentivar la incorporación de ganaderos jóvenes».

Este mismo compromiso lo rubricó el actual equipo de gobierno PSOE-UPL ante una enmienda del PP al presupuesto de 2024, que se incorporó a las cuentas de la institución, pero que «no se ha ejecutado».

Los populares se comprometieron en el encuentro a exigir, «una vez más» a la Diputación que ayuden a la defensa de estas dos razas.