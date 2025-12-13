Cinco grupos celebran el Día del Canto Coral en Quintana de Rueda

Publicado por José María Campos Quintana De Rueda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valdepolo puso en marcha este sábado en la casa de cultura de Quintana de Rueda la edición XXIII muestra coral Ayuntamiento de Valdepolo en memoria de Leoncio Díeguez Marcos. En este primer día actuaron la coral Escarcha de Quintana de Rueda, la Schola cantorum catedral de Oviedo y el coro joven Lithos de Luanco (Asturias). Para hoy domingo a partir de las 18.00 horas actuarán la coral de Villamañan y el grupo vocal «Ancaita» de León.

El alcalde Javier Padierna manifestó que «hoy celebramos una fecha muy significativa: el Día Internacional del Canto Coral. Una fecha que resalta el poder de la música para unirnos, para emocionarnos y para expresar aquello que a veces las palabras no pueden alcanzar». Precisó que en Valdepolo, siempre han tenido un profundo respeto y aprecio por la música coral. «Nuestra cultura se enriquece con cada nota que resuena en los ensayos y en los conciertos de nuestro coro Escarcha». Este grupo local obtuvo la pasada semana en el auditorio de León un tercer premio a la calidad y un primer premio a la acogida por el público.