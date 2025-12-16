Asaja León advierte de pérdidas de 31 euros en la venta de cerdos cebados por la peste

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, de León, advirtió este lunes de la «caída drástica de las cotizaciones» en la venta de cabezas de ganado como consecuencia del foco de Peste Porcina Africana detectado en Cataluña y explicó que en León, donde se vende una media de 1.000 cerdos cebados al día, se registran pérdidas de 31 euros por animal.

Así se puso de relieve durante la celebración del Comité Ejecutivo de Asaja León, que además coincidió con la celebración del 40 aniversario de refundación en una asamblea general que se celebró el 15 de diciembre de 1985 en la localidad de Santas Martas. En aquella asamblea se eligió presidente al agricultor Demetrio Espadas Lazo, de Bustillo de Cea, al que ayer se le concedió la distinción de la insignia de oro por «su contribución al desarrollo de la agricultura de la provincia y a la implantación de la organización agraria».

Desde Asaja señalaron que, 40 años después de ese hito, hoy es «la principal organización agraria de la provincia y una de las más importantes en el ámbito nacional», con unas 2.800 explotaciones asociadas.