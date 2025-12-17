La Guardia Civil caza a dos mujeres de Valderas robando ropa en un cochecito de bebé en Valladolid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Valladolid, ha procedido a la detención de dos mujeres, vecinas de Valderas (León), como presuntas autoras de un delito de hurto en una tienda de un centro comercial de Arroyo de la Encomienda.

Los hechos ocurrieron cuando los servicios de seguridad del centro comercial, informaron a la Guardia Civil de que habían sorprendió a dos personas realizando diversos hurtos de varias prendas.

La Guardia Civil inmediatamente, se desplazó hasta el lugar de los hechos, se entrevistaron con personal de seguridad, quienes manifestaron que habían observado mediante las cámaras de vigilancia cómo dos mujeres introducían diversas prendas en un cochecito de niños y en una bolsa de otro establecimiento. Seguidamente se procedió a la identificación de las personas implicadas y a la recuperación de las prendas sustraídas, cuyo valor total ascendía a unos 500 euros.

Tras la recopilación de los indicios y la información facilitada por los testigos y el personal de seguridad, los agentes de la Guardia Civil realizaron la detención de ambas personas como presuntas autoras de un delito de hurto.

La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.