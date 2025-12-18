UPL registra una moción para proteger el territorio y prevenir incendios en La Robla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de La Robla ha registrado hoy una moción urgente dirigida al Pleno municipal, cuyo objetivo principal es la protección del territorio y la prevención de incendios forestales mediante la dinamización de la gestión del minifundio privado.

La iniciativa, impulsada por el concejal y portavoz de UPL, Felipe Moreira, busca combatir el problema endémico del abandono de las parcelas forestales privadas, muchas de ellas propiedad de personas mayores o herederos que desconocen su ubicación real, convirtiendo el municipio en un foco potencial de riesgo.

“La situación actual es insostenible”, afirma el portavoz de UPL, “el minifundio abandonado es el principal combustible de los incendios forestales. Es un problema de seguridad pública y de pérdida de patrimonio. El Ayuntamiento no puede mirar a otro lado. Lo que pedimos no es un gasto, sino una inversión estratégica en prevención y en la defensa de nuestro entorno”.

La moción propone medidas concretas y de bajo coste administrativo, enfocadas en la eficiencia y la seguridad jurídica entre las que se encuentran la creación de una “Ventanilla Única Forestal” para ayudar a los vecinos (especialmente a los mayores) a localizar y ordenar sus parcelas; la adhesión a la Asociación Forestal de león (ASFOLE) para dotar al Ayuntamiento de soporte técnico especializado o el fomento de las agrupaciones de propietarios para que puedan gestionar sus montes de forma conjunta, garantizando los tratamientos selvícolas necesarios para mantener el monte limpio y seguro.

Por todo ello UPL insta a todos los grupos políticos, especialmente al equipo de gobierno del PSOE a anteponer la seguridad de los vecinos y la protección del valioso patrimonio natural leonés a cualquier interés partidista y a aprobar esta moción por unanimidad en el próximo Pleno.