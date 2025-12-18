La Junta garantiza la asistencia pediátrica en la Zona Básica de Salud de Cistierna

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León ha garantizado este jueves la asistencia pediátrica en la Zona Básica de Salud de Cistierna (León), ya que todas las plazas de profesionales de este área de atención se encuentran cubiertas.

La Junta quiere mandar un mensaje de tranquilidad tras la denuncias de las familias usuarias del servicio, tras la reducción del horario del mismo, que provocó la presentación de una queja colectiva al Procurador del Común, respaldada por quinientas firmas vecinales.

Actualmente la Zona Básica de Salud de Cistierna atiende a una población de referencia de 2.939 personas distribuidas en diez demarcaciones: Crémenes, Sabero, Olleros, Puente Almuey-Renedo, Almanza, Puente Almuey, Prioro, Vidanes, Santibáñez de Rueda y Santa Olaja de la Varga.

La Junta ha explicado que el centro de salud cuenta actualmente con tres médicos de Familia, cuyas plazas se encuentran completamente cubiertas, y con un pediatra de área, responsable de 392 tarjetas sanitarias individuales, que presta atención tanto en Cistierna como en otras zonas básicas de salud del área sanitaria y que la consulta de Pediatría en Cistierna se mantiene dos días y medio a la semana, "de acuerdo con la planificación asistencial establecida".

Según la Delegación Territorial, con el fin de garantizar en todo momento la atención sanitaria, se han articulado medidas de apoyo y refuerzo, contando con la colaboración de profesionales del Complejo Asistencial Universitario de León, que acuden de manera complementaria en función de su disponibilidad, y que garantiza la asistencia pediátrica.

Asimismo, la Administración autonómica ha apuntado que las incidencias derivadas de periodos vacacionales o festivos se gestionan conforme a los protocolos habituales del sistema sanitario público y que las jubilaciones previstas se encuentran contempladas dentro de la planificación de sustituciones.

La Junta ha reiterado su compromiso con una atención sanitaria pública, accesible y de calidad, y ha recalcado que la asistencia sanitaria en Cistierna está plenamente garantizada.